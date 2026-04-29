На Дальнем Востоке откроют хаб для скоропортящихся товаров

Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) поручили создать на Дальнем Востоке распределительный хаб для скоропортящихся товаров. Об этом распорядился глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, пишет ТАСС.

«Я дал поручение Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики вместе с бизнесом проработать возможность создания хаба, скорее всего, на Дальнем Востоке, в Хабаровске», — сказал он.

В хабе будет храниться скоропортящаяся продукция для дальнейшего распределения по труднодоступным территориям.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству обеспечить постройку не менее 10 промышленных парков и технопарков на Дальнем Востоке и в Арктике к 2030 году. Он также поручил обеспечить воздвижение в указанных регионах бизнес-парков для размещения субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих производственную деятельность по направлениям национальных технологических приоритетов, а также компаний, входящих в их кооперационные цепочки.

