На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Дальнем Востоке построят курорт к 2029 году

Ведяхин: Дальний Восток имеет огромный туристический потенциал
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Дальний Восток имеет огромный туристический потенциал, заявил в интервью «Коммерсанту» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что туристическая отрасль в ДФО активно развивается.

«В большинстве регионов Дальнего Востока реализуются крупные проекты, соответственно, они требуют инвестиций, но обещают достаточно интересную отдачу и привлечение нового турпотока», — сказал он.

Ведяхин отметил, что на Дальнем Востоке также есть программа поддержки туристических кластеров.

«На Дальнем Востоке при участии Сбера реализуется восемь проектов на сумму 36,6 млрд рублей. Две гостиницы уже введены в эксплуатацию», — рассказал он.

Ведяхин добавил, что Сбер совместно с ВЭБ.РФ финансирует создание туристического кластера международного класса, парка «Три вулкана» на Камчатке.

«Проект подразумевает строительство нескольких гостиниц различной звездности с номерным фондом почти 1,4 тыс. номеров, а также горнолыжный курорт с общей протяженностью трасс около 30 км и геотермальную лагуну. Рассчитываем на открытие курорта в 2029 году», — подчеркнул Ведяхин.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами