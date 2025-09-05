На Дальнем Востоке построят курорт к 2029 году

Дальний Восток имеет огромный туристический потенциал, заявил в интервью «Коммерсанту» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что туристическая отрасль в ДФО активно развивается.

«В большинстве регионов Дальнего Востока реализуются крупные проекты, соответственно, они требуют инвестиций, но обещают достаточно интересную отдачу и привлечение нового турпотока», — сказал он.

Ведяхин отметил, что на Дальнем Востоке также есть программа поддержки туристических кластеров.

«На Дальнем Востоке при участии Сбера реализуется восемь проектов на сумму 36,6 млрд рублей. Две гостиницы уже введены в эксплуатацию», — рассказал он.

Ведяхин добавил, что Сбер совместно с ВЭБ.РФ финансирует создание туристического кластера международного класса, парка «Три вулкана» на Камчатке.

«Проект подразумевает строительство нескольких гостиниц различной звездности с номерным фондом почти 1,4 тыс. номеров, а также горнолыжный курорт с общей протяженностью трасс около 30 км и геотермальную лагуну. Рассчитываем на открытие курорта в 2029 году», — подчеркнул Ведяхин.