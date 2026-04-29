Толпа дебоширов в Башкирии налетела на семью с битой и перцовым баллончиком

Mash: в Башкирии толпа налетела на семью с битой и перцовым баллончиком

В Башкирии толпа дебоширов совершила нападение на семью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел на улице Грозненской в Уфе. Компания, в которой находились в том числе несовершеннолетние, атаковала компанию из четырех человек на улице — причина нападения не уточняется.

В лицо женщине и ее супругу распылили перцовый баллончик, а их дочь нападавшие ударили битой. Еще одному мужчине достался удар тяжелой бутылкой.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали нападавших.

До этого в Тюмени жестоко избили семью высокопоставленного офицера в отставке. По факту случившегося полиция города начала расследование.

Ранее пьяный мужчина ворвался в чужой дом в Тульской области и забил хозяина шваброй.