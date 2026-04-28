В Тюмени жестоко избили семью высокопоставленного офицера в отставке

В Тюмени банда преступников напала на семью высокопоставленного офицера в отставке. В результате глава семейства получил тяжелые травмы и лишился на месяц трудоспособности, пишет Ura.ru.

О случившемся рассказала супруга пострадавшего, ветеран боевых действий и офицер запаса Наталья Мехтиева. По ее словам, нападение произошло вечером 29 марта в районе торгового центра «Остров». Наталья рассказала, что пара на мопеде сначала оскорбляла ее дочь, а затем перешла к рукоприкладству.

«Сначала пошли оскорбления от девушки, затем последовал удар ногой и нападение — дочь схватили за волосы прямо на проезжей части», — поделилась подробностями собеседница агентства.

Разнять потасовку попытались отец и муж пострадавшей девушки. Тогда агрессоры вызвали подкрепление. В ходе драки у дочери Натальи украли телефон, а мужу нанесли серьезные увечья: у него диагностировали перелом челюсти и половины черепа, а также сломанный нос. Кроме того, один из участников потасовки разбил стеклянную бутылку и «розочкой» угрожал расправой мужчине, который уже находился без сознания. Пострадавший уже больше месяца находится на больничном.

Наталья сообщила, что является офицером запаса и прикомандирована к структурам федеральной безопасности. Она подозревает, что нападавшие не просто случайные хулиганы, а преступная группа, промышляющая уличными грабежами и употребляющая запрещенные вещества.

По факту случившегося полиция города Тюмени начала расследование.

Ранее полицейские взяли штурмом дом ветерана СВО и избили его, перепутав с преступником.