Пьяный мужчина ворвался в чужой дом в Тульской области и забил хозяина шваброй

В Тульской области мужчину будут судить за то, что он забил пенсионера шваброй

В Тульской области 35-летний пьяный мужчина ворвался в чужой дом и жестоко избил 76-летнего хозяина шваброй, теперь он пойдет под суд. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 28 декабря прошлого года в Щекино. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ломился в чужое жилище на Комсомольской улице. Когда хозяин открыл дверь, незваный гость толкнул его и силой ворвался внутрь. Пенсионер потребовал покинуть помещение, но злоумышленник не собирался уходить.

В ответ на сопротивление агрессор сбил хозяина с ног, а затем схватил деревянную швабру и стал избивать пенсионера. Нападавший нанес пожилому человеку не менее 17 ударов шваброй, кулаками и ногами по голове, шее и корпусу.

В результате пострадавший не выжил. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ в отношении нападавшего на данный момент передано в суд.

