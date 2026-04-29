Россиян предупредили о наказании за пропуск оплаты ЖКУ

Депутат Госдумы Александр Якубовский заявил в беседе с RT, что за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) россияне рискуют попасть под суд.

По словам парламентария, россиян не станут привлекать к ответственности сразу — в законе предусмотрен разумный баланс. Он подчеркнул, что коммунальные услуги нужно оплачивать вовремя, поскольку от этого зависит содержание дома, работа сетей и расчеты с ресурсоснабжающими организациями, но гражданина не станут автоматически лишать жизненно необходимых услуг из-за одного пропущенного платежа.

Как пояснил Якубовский, в течение 30 дней у граждан есть возможность оплатить просрочку без дополнительных начислений. При длительной неоплате могут последовать предупреждение, ограничение отдельных коммунальных услуг и судебное взыскание. Депутат также посоветовал не игнорировать квитанции с вопросами, а сразу обращаться в управляющую компанию за разъяснениями и перерасчетом, фиксируя обращения в письменном виде — через ГИС ЖКХ, личный кабинет, электронную почту или бумажное заявление.

28 апреля зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги за апрель до 15 мая, при этом праздничные дни не повлияют на сроки платежей.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко до этого заявлял, что дополнительные услуги сотрудников управляющих компаний (УК), в том числе сантехников и электриков, должны быть включены в квитанцию и оплачиваться онлайн со всеми остальными коммунальными платежами. По словам депутата, этот вопрос уже обсуждался на встрече с гражданами.

Ранее в Госдуме высказались об исчезновении бумажных квитанций за ЖКУ.