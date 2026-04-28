Россиянам напомнили о крайнем сроке оплаты коммунальных услуг

Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги за апрель до 15 мая, при этом праздничные дни не повлияют на сроки платежей. Об этом сообщил РИА Новости запред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий напомнил, что с 1 марта действует закон, согласно которому крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесен на пять дней вперед — до 15-го числа каждого месяца. Таким образом, платежи за апрель можно внести до 15 мая без спешки.

Он также уточнил, что крайняя дата оплаты приходится на полноценный рабочий день. По его словам, проблем с работой ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а также с проведением платежей возникнуть не должно.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко до этого заявлял, что дополнительные услуги сотрудников управляющих компаний (УК), в том числе сантехников и электриков, должны быть включены в квитанцию и оплачиваться онлайн со всеми остальными коммунальными платежами. По словам депутата, этот вопрос уже обсуждался на встрече с гражданами.

Ранее россиян предупредили о риске ошибочных списаний при онлайн-взыскании долгов ЖКХ.