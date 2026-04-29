Пермский Роспотребнадзор проводит исследование воздуха после атаки дронов

Виталий Тимкив/РИА Новости

Роспотребнадзор начал проводить замеры воздуха в Пермском крае после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Специалисты проводят замеры в зоне жилой застройки. Управление работает во взаимодействии с МЧС», — сказали там.

Как уточняется, мониторинг проводится региональным центром гигиены и эпидемиологии. Отобранные пробы воздуха исследуют на содержание загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при пожарах.

Жители Перми сообщили о «черном дыме» в небе над городом после атаки украинских беспилотников. Так, граждане рассказали, что капли дождя оставляют черные следы на белых подоконниках домов.

Утром 29 апреля губернатор пермского края Дмитрий Махонин сообщил о «прилете вражеского беспилотника» на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе. В регионе объявлялась беспилотная опасность, Росавиация вводила в аэропорту Перми (Большое Савино) ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее Путин обвинил Киев и его покровителей в переходе к открытому террору.

 
Маркировка, реестры и новые ГОСТы: что изменится для бизнеса и ИП с 1 мая
