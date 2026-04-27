Москвичам рассказали, когда в столицу придет настоящая весна

Самый ненастный апрельский день в Москве и Подмосковье — именно сегодня. Уже с завтрашнего дня циклон начнет постепенно заполняться. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Во вторник давление вырастет сразу на 10 мм, ветер стихнет, а сильный снег перейдет в разряд умеренного. В среду осадки станут небольшими, днем возможен переход в дождь, температура подрастет до +6°C. В четверг — практически без осадков и до +8°C. В пятницу воздух прогреется до +10°C», — рассказал специалист.

Он добавил, что к первым майским выходным погода стабилизируется, а ко вторым — уже возможно потепление до +20°C.

До этого ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова отмечала, что конец апреля в Москве и Московской области будет аномальным по температуре воздуха, погоду испортит то, что регион окажется в тыловой части антициклона. По ее словам, это принесет похолодание и осадки. Понедельник и вторник, 27 и 28 апреля, станут наиболее неблагоприятными по погоде.

