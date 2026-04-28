В МЧС назвали число упавших деревьев в Подмосковье из-за непогоды

МЧС: из-за ветра и снега в Московской области упало более 1300 деревьев
Леонид Светлов

Из-за сильного ветра и снегопада в Московской области упало более 1300 деревьев. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на МЧС России.

По информации ведомства, в результате непогоды пострадали семь человек, в том числе трое подростков. В регионе оказались повреждены 556 автомобилей, было нарушено электроснабжение в 180 населенных пунктах, а также зафиксированы сбои в работе 13 котельных.

Дендролог Алексей Бураков объяснил в эфире «Москвы FM», почему деревья в столичном регионе не выдерживают непогоду. По его словам, корням мешают нормально развиваться постоянные травмы от щебня и бордюров. При этом вместо опережающего роста кроны, которая дает корням энергию, их начинают активно обрубать.

Эксперт подчеркнул, что не стоит считать себя «умнее» природы. Также, по его словам, проблемой является ежегодный вывоз опавшей листвы: именно из нее деревья получают питательные вещества, а если убирать листву, в голой земле не остается ничего для нормального роста растений.

28 апреля власти попросили жителей Москвы не выходить на улицы из-за сильного ветра и снега.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и в течение дня 28 апреля. Ожидаются похолодание до отрицательных значений, сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на проводах и деревьях, возможно образование гололедицы. В связи с этим горожанам и гостям столицы лучше не выходить на улицы. Следует быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, при управлении личным транспортом необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

