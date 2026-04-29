Вдоль берега Туапсе установили еще один рубеж боновых заграждений

В Краснодарском крае вдоль Туапсе выставили еще один рубеж боновых заграждений

«На береговой линии рядом с устьем реки – протяженностью около 1 км.

«На береговой линии рядом с устьем реки – протяженностью около 1 км. Там также вдоль берега выставили еще один рубеж боновых заграждений», — сказано в сообщении.

Кроме того, на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода специалисты также укрепляют защитные ограждения, чтобы сократить объем попавших нефтепродуктов в реку.

Украинские беспилотники в апреле три раза атаковали Туапсе. В результате ударов, зафиксированных в ночь с 19 на 20 апреля, на территории расположенного в городе морского терминала возникло возгорание. Более того, произошел разлив нефтепродуктов. 28 апреля на местном нефтеперерабатывающем заводе начался пожар, причиной которого стали упавшие обломки дронов. К текущему моменту огнеборцы локализовали возгорание. Сейчас в городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее специалистов из Геленджика направили в Туапсе для помощи после атаки БПЛА.