«Нет подписчиков, нет доходов»: в Госдуме нашли способ борьбы с треш-стримерами

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе с «Лентой.ру» предложил бороться с треш-стримерами блокировкой их аккаунтов самими социальными сетями.

Этот подход парламентарий назвал наиболее реалистичным. По словам Свинцова, авторы треш-контента ведут трансляции преимущественно ради заработка. Он убежден, что если блокировать их аккаунты сразу после первого эфира, снимать такие ролики станет бессмысленно.

«Если их страница блокируется, у них нет подписчиков, нет доходов, то все это просто превращается в такую бесполезную задачу», — пояснил Свинцов.

Треш-стримы — прямые трансляции в сети, где участники совершает унизительные или опасные действия в прямом эфире ради заработка. Треш-стримеры зарабатывают на донатах. Также они рекламируют запрещенные сервисы, например, онлайн-казино.

Некоторых спонсируют легально работающие в России компании. Так, Габар (настоящее имя — Александр Гамбаров) позиционирует себя как амбассадора букмекера «Мелбет», реклама этой беттинговой компании фигурирует в его шоу «Игры Габара», где участники совершают унизительные действия.

С 2024 года в России действует закон, запрещающий онлайн-трансляции с демонстрацией издевательств, насилия, унижения человеческого достоинства ради заработка или самопиара. За нарушение предусмотрены штрафы от 50 тыс. рублей до одного миллиона с конфискацией оборудования, а также административная и уголовная ответственность, в случае причинения вреда здоровью, похищения и других обстоятельств.

Ранее в Госдуме предложили признать треш-стримеров «людьми вне закона».