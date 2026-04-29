В Госдуме предложили признать треш-стримеров «людьми вне закона»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Лента.ру» призвал привлекать треш-стримеров к уголовной ответственности, сравнив их контент с хулиганскими действиями в общественном пространстве.

«Если треш-стримеры будут подлежать некоему административному, а некоторые даже и уголовному наказанию, то в интернете станет лучше», — отметил Милонов.

По его мнению, треш-стримеры могут подталкивать зрителей к противоправным поступкам, поэтому их следует признать «людьми вне закона».

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина согласилась с мнением Милонова о том, что треш-стримеры опасны. Она заявила, что во время трансляций блогеры нередко совершают опасные противоправные действия ради многомиллионных просмотров и заработка. Останина назвала это опасной тенденцией и подчеркнула, что остальные пользователи могут неосознанно копировать поведение стримеров. Парламентарий также призвала Роскомнадзор активнее следить за треш-контентом в интернете.

Треш-стримы — прямые трансляции в сети, где участники совершает унизительные или опасные действия в прямом эфире ради заработка. Треш-стримеры зарабатывают на донатах. Также они рекламируют запрещенные сервисы, например, онлайн-казино. Некоторых спонсируют легально работающие в России компании. Так, Габар (настоящее имя — Александр Гамбаров) позиционирует себя как амбассадора букмекера «Мелбет», реклама этой беттинговой компании фигурирует в его шоу «Игры Габара», где участники совершают унизительные действия.

В начале апреля подмосковный треш-блогер Андрей Скутин по прозвищу Таракан получил 2,5 года колонии строгого режима за плевок на Георгиевскую ленту в ходе стрима. Его признали виновным в публичной реабилитации нацизма с использованием интернета.

