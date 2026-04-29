Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Госдуме предложили признать треш-стримеров «людьми вне закона»

Милонов призвал привлекать треш-стримеров к уголовной ответственности
Руслан Кривобок/РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Лента.ру» призвал привлекать треш-стримеров к уголовной ответственности, сравнив их контент с хулиганскими действиями в общественном пространстве.

«Если треш-стримеры будут подлежать некоему административному, а некоторые даже и уголовному наказанию, то в интернете станет лучше», — отметил Милонов.

По его мнению, треш-стримеры могут подталкивать зрителей к противоправным поступкам, поэтому их следует признать «людьми вне закона».

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина согласилась с мнением Милонова о том, что треш-стримеры опасны. Она заявила, что во время трансляций блогеры нередко совершают опасные противоправные действия ради многомиллионных просмотров и заработка. Останина назвала это опасной тенденцией и подчеркнула, что остальные пользователи могут неосознанно копировать поведение стримеров. Парламентарий также призвала Роскомнадзор активнее следить за треш-контентом в интернете.

Треш-стримы — прямые трансляции в сети, где участники совершает унизительные или опасные действия в прямом эфире ради заработка. Треш-стримеры зарабатывают на донатах. Также они рекламируют запрещенные сервисы, например, онлайн-казино. Некоторых спонсируют легально работающие в России компании. Так, Габар (настоящее имя — Александр Гамбаров) позиционирует себя как амбассадора букмекера «Мелбет», реклама этой беттинговой компании фигурирует в его шоу «Игры Габара», где участники совершают унизительные действия.

В начале апреля подмосковный треш-блогер Андрей Скутин по прозвищу Таракан получил 2,5 года колонии строгого режима за плевок на Георгиевскую ленту в ходе стрима. Его признали виновным в публичной реабилитации нацизма с использованием интернета.

Ранее депутат Госдумы назвал неприемлемым спонсирование треш-стримеров бизнесом.

 
Теперь вы знаете
Как перейти на УСН и не пожалеть через год. 10 шагов к снижению головной боли от налогов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!