В Нижнем Новгороде у заводчицы при пожаре погибли около 200 щенков

В Нижнем Новгороде при пожаре сгорело, по предварительным данным, 200 щенков шпицев, бульдогов и чихуа-хуа. Об этом пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на заводчицу.

«Нижегородка отапливала помещение, где жили собаки, старой печкой без заслонки. Угли вылетели из очага на пол, разгорелся огонь, который уничтожил часть постройки», — говорится в посте.

По данным пресс-службы регионального МЧС, происшествие произошло в Ленинском районе на улице Воронихина. Огонь распространился на 50 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

На месте работали 30 специалистов, использовали шесть единиц техники. Дознаватели МЧС России устанавливают причину произошедшего.

В прошлом году порядка 30 собак погибли в результате пожара в частном приюте на Ангарской улице в Волгограде, где огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Как сообщали в МЧС, возгорание произошло внутри металлокаркасного здания. Всего в приюте содержались около 300 собак.

