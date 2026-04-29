Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Нижнем Новгороде у заводчицы при пожаре погибли около 200 щенков

ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде при пожаре сгорело, по предварительным данным, 200 щенков шпицев, бульдогов и чихуа-хуа. Об этом пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на заводчицу.

«Нижегородка отапливала помещение, где жили собаки, старой печкой без заслонки. Угли вылетели из очага на пол, разгорелся огонь, который уничтожил часть постройки», — говорится в посте.

По данным пресс-службы регионального МЧС, происшествие произошло в Ленинском районе на улице Воронихина. Огонь распространился на 50 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

На месте работали 30 специалистов, использовали шесть единиц техники. Дознаватели МЧС России устанавливают причину произошедшего.

В прошлом году порядка 30 собак погибли в результате пожара в частном приюте на Ангарской улице в Волгограде, где огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Как сообщали в МЧС, возгорание произошло внутри металлокаркасного здания. Всего в приюте содержались около 300 собак.

Ранее в Красноярском крае мальчик получил ожоги во время пожара, устроенного его матерью.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
