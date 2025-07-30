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В частном приюте Волгограда в пожаре не смогли спасти десятки собак

МЧС: при пожаре в приюте Волгограда погибли около 30 собак
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Порядка 30 собак погибли в результате пожара в частном приюте на Ангарской улице в Волгограде, где огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло внутри металлокаркасного здания. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что внутри помещения находятся вольеры с животными. В момент пожара собаки были заперты без присмотра. Внутреннее деревянное покрытие здания быстро охватило пламя, часть животных спасти не удалось. Всего в приюте содержались около 300 собак.

Причины возгорания предстоит установить дознавателям МЧС. Остальных животных удалось эвакуировать.

28 июля на территории Кировского рынка в Самаре произошел пожар. В пресс-службе регионального управления МЧС РФ рассказали, что огонь охватил двухэтажное кафе и распространился на площади 150 квадратных метров. На место происшествия выезжали 48 сотрудников экстренных служб и 14 единиц техники.

Ранее в Красноярском крае мальчик получил ожоги во время пожара, устроенного его матерью.

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