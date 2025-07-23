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В Красноярском крае мальчик получил ожоги во время пожара, устроенного его матерью

В Красноярском крае женщина случайно устроила пожар, оставив свечу без присмотра
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МЧС России

В Красноярском крае девятилетний мальчик получил ожоги из-за того, что его мать случайно устроила пожар. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в городе Сосновоборске, когда женщина оставила зажженную свечу в кладовке и ушла из дома по делам — в это время начался пожар. В результате возгорания пострадал ее девятилетний сын, он получил ожоги. Огонь быстро распространился на площади в шесть квадратных метров.

На место оперативно прибыли 12 пожарных с тремя единицами техники. Благодаря своевременному сообщению соседей и слаженным действиям спасателей, удалось избежать более серьезных последствий. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, включая четверых детей.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно при использовании открытого огня в жилых помещениях.

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