Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Московском регионе временно отменили желтый уровень опасности

Владимир Песня/РИА Новости

Желтый уровень погодной опасности временно сняли на территории Московского региона. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

«С 21:00 мск в столице и по области местами возможно образование гололедицы на дорогах, в связи с чем будет снова действовать желтый погодный уровень», — уточнили синоптики.

В метеослужбе отметили, что такой уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, будет действовать в Москве и Подмосковье до 09:00 мск четверга, 30 апреля.

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина ранее предупредила, что в мае погода в Москве будет капризной из-за сложного взаимодействия разных факторов. По словам синоптика, 1 мая в городе ожидается до +9 °C, местами с дождем и мокрым снегом, а уже на следующий день погода будет без осадков и до +15 °C.

По ее словам, погодные колебания связаны также с циклонами и антициклонами. Первые приносят облачную погоду и осадки. Их взаимодействие с антициклонами может приводить к резким колебаниям температуры, добавила эксперт.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!