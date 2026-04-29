Москвичам рассказали, когда ждать теплую весеннюю погоду

Синоптик Ильин: теплая весенняя погода ожидается в Москве к 5-7 мая
Теплая весенняя погода ожидается в Москве после первых майских праздников, температура будет расти и к середине первой декады месяца приблизиться к отметке +19°C. Об этом aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, к первым праздничным выходным воздух прогреется до +7...+11°C. При этом к 5-7 мая температура воздуха будет составлять до +14...+19°C. Синоптик добавил, что наиболее холодными днями станут последние числа апреля.

«Циклон, который засыпал снегом Подмосковье и Москву, малоподвижен. В течение трех дней именно он будет определять погоду в Московском регионе и центральной части России в целом», — уточнил Ильин.

Он уточнил, что снегопады в столице могут продлиться до конца апреля, к четвергу, 30 апреля, снег должен растаять.

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина до этого говорила, что в мае погода в Москве будет капризной из-за сложного взаимодействия разных факторов. По словам синоптика, 1 мая в городе ожидается до +9 °C, местами с дождем и мокрым снегом, а уже на следующий день погода будет без осадков и до +15 °C.

Ранее синоптик назвала регионы, где наблюдаются неблагоприятные явления на реках.

 
Путин об ударах по Туапсе, военный парад на Красной площади и перепись дельфинов. Что нового к утру 29 апреля
