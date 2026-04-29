Мигрантам станет дороже жить в России

Володин: ГД приоритетно рассмотрит повышение пошлины за получение гражданства РФ
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект правительства РФ о повышении пошлины для мигрантов в 12 раз за получение российского гражданства. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Ждем от правительства внесения законопроекта, которым предлагается повысить пошлины: в 12 раз за прием в российское гражданство», — написал Володин.

По его словам, пошлину за получение российского паспорта планируется увеличить с 4,2 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Кроме того, будет в восемь раз увеличена пошлина за выдачу разрешения на временное проживание на территории России — с 1,9 тыс. рублей до 15 тыс. рублей. В пять раз предлагается увеличить плату за выдачу вида на жительство — с 6 тыс. рублей до 30 тыс. рублей. Володин отметил, что эти меры должны способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере.

До этого Володин призвал решать проблему нехватки рабочей силы в России за счет повышения производительности труда и престижа рабочих профессий, а не за счет мигрантов. Председатель Госдумы признал, что что привлечение мигрантов к работе — «более легкий путь». Однако если все время идти по легкому пути, «через какое-то время это приводит к большим сложностям». Володин отметил, что это можно увидеть на примере других стран, особенно в Европе.

