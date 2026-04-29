Врач назвал правило, которое должен соблюдать каждый любитель бега

Чтобы получить максимум эффекта от бега и избежать переутомления, необходимо следовать принципу «80 на 20»: 80% тренировок должны быть легкими, на пульсе второй зоны, где человек может разговаривать. И только 20% — интенсивными, с ускорениями. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.

«Очень важный момент — восстановление. На каждый дополнительный час интенсивной тренировки спортсмену нужно плюс два часа сна в сутки. Если вы увеличиваете объем или интенсивность тренировок, вы должны больше спать. Иначе перетренированность неизбежна», — отметил специалист.

По его словам, если даже после легкой пробежки человек ощущает тяжесть и усталость — значит он недостаточно восстановился или слишком рано добавил интенсивность. Врач посоветовал не увеличивать еженедельный объем бега более чем на 10% от предыдущей недели.

Тренер загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан до этого рассказал, как есть до и после тренировки, чтобы усилить результат. Он посоветовал не пренебрегать полноценным приемом пищи с белком (курица, рыба, яйца, творог), углеводами (гречка, рис, макароны из твердых сортов, картофель, овсянка) и небольшим количеством жиров за 1,5–3 часа до похода в зал.

После нагрузок организму требуется белок (20–40 граммов в зависимости от массы тела) и углеводы для восстановления, добавил эксперт.

