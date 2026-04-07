Эксперт предупредила об опасности пауэрлифтинга для подростков

Эксперт Кожевникова: чрезмерная нагрузка во время тренировок опасна для детей
Для детей и подростков полезны тренировки с собственным весом. Использование различных отягощений может навредить здоровью юных спортсменов. Об этом НСН рассказала создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.

По словам эксперта, чрезмерная нагрузка опасна для детей, которые еще только растут. В этом возрасте их суставы и позвоночник должны находиться в продуктивном состоянии.

«У ребенка должна быть правильная нагрузка, а не тяжести. Когда организм растет, ему надо дать возможность вырасти в полном объеме, а не прижимать его тяжелым. Такого плана нагрузка не очень хороша для женщин в целом», — предупредила она.

Специалист подчеркнула, в подростковом возрасте долгие занятия с большим весом могут привести к серьезным проблемам со здоровьем суставов и спиной.

Депутат Госдумы и боксер Дмитрий Пирог добавил, что сейчас крайне важно оценивать и подтверждать квалификации детских тренеров. Помимо этого, по его словам, следует избавить родителей от необходимости выплачивать неправомерные взносы.

Педиатр «СМ-Клиника» для детей Евгения Малыгина до этого предупреждала, что дети, регулярно занимающиеся спортом, могут столкнуться с рядом проблем со здоровьем. По ее словам, особенно уязвимы бывают костно-мышечная и сердечно-сосудистая системы юных спортсменов.

