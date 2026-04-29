Зумерам посоветовали не пугать работодателей «микропенсиями»

Если молодой сотрудник меняет работу с периодичностью раз в полгода или год – это еще не повод думать, что ему будет тяжело устроиться в новую компанию. Такая смена места работы пугает далеко не всех работодателей. А вот что на самом деле настораживает руководителей и заставляет отказывать в трудоустройстве – это тренд на «микропенсии», популярный среди зумеров, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

По ее словам, перерыв в трудовом стаже длительностью более года является «красным флагом» для четырех из десяти рекрутеров. Если такие перерывы происходят чаще, то еще три три рекрутера из десяти обратят на это внимание.

«То есть нельзя сказать, что шансов трудоустроиться совсем нет. Все зависит от того, как сотрудник это объяснит, — отметила Голованова. — При этом указание на микропенсии на собеседовании будет говорить для работодателя о том, что этот человек может среди рабочих процессов взять и уйти с работы совсем».

Что касается сотрудников, которым можно спокойно увольняться без опасений вновь найти работу, то к ним относятся преимущественно либо профессионалы, в которых компании всегда будут нуждаться. Также в эту группу входят работники относительно высокооплачиваемых, но не престижных профессий – например, курьеры, которых компании с готовностью примут даже спустя год перерыва. Также к числу тех, кто легко найдет работу после увольнения и перерыва, специалист отнесла водителей-дальнобойщиков, рабочих, медработников и прочих дефицитных специальностей.

Напомним, HR-директор Коммуникационной группы PROGRESS Екатерина Зеленкова рассказала «Газете.Ru», что молодое поколение все чаще берет длительные перерывы от работы, предпочитая «перезагрузку» вместо карьерной гонки. Она пояснила, что «микропенсии» — это новый формат отдыха, когда человек сознательно устраивает себе длительный перерыв между работами, чтобы восстановить силы, посвятить время хобби, путешествиям или обучению. По словам эксперта, стремление к микропенсиям связано с выгоранием и переосмыслением ценностей.

Ранее в Госдуме высказались об отказе зумеров от учебы и работы.