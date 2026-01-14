В Госдуме высказались об отказе зумеров от учебы и работы

В последнее время молодежь все чаще отказывается учиться и работать, отдавая предпочтение стратегии «ни-ни». Такой подход к жизни может стать причиной долгосрочных экономических последствий. Об этом Life рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

По словам депутата, данная ситуация говорит о благополучии семей. Однако в то же время она демонстрирует тревожные процессы инфантилизации и атомизации поколения. Толмачев отметил, что молодежь не хочет трудиться и напрягаться, а родители не требуют от них самостоятельности.

«Молодые люди оказываются по уровню активности где-то рядом с детсадовцами и пенсионерами. Плохого ничего нет, но и хорошего тоже. Молодость — это время активности, построения своего собственного мира, семьи, развития в профессии. Тренд «ни-ни» может иметь долгосрочные последствия», — сказал он.

Депутат объяснил, что в настоящее время экономика страны зависит от представителей более старших поколений, поэтому эффект «выключения» зумеров из рабочей сферы практически незаметен. Однако со временем механизмы начнут замедляться, в результате чего может возникнуть кризис.

По словам Толмачева, отказ молодежи от труда объясняется цифровой перегруженностью, неопределенностью будущего или сложностью «взрослой жизни». Однако, по мнению депутата, такие утверждения являются оправданиями, поскольку условия современно жизни исторически комфортные, несмотря на свои уникальные вызовы.

Он подчеркнул, что важно предоставить молодежи пространство для саморазвития, а также платформы, на которых поколение сможет заниматься интересными для себя темами с пользой для общества.

Ранее стало известно, что почти половина россиян не хотят работать после новогодних праздников.