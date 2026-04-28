«Вплоть до рака»: россиян предостерегли от слишком частого употребления шашлыка

Слишком частное употребление шашлыка увеличивает риск опасных заболеваний. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.

По его словам, мясо, особенно жирные сорта (свинина, баранина), переваривается долго — от 8 до 12 часов, что вызывает тяжесть, образование густой желчи и застойные явления. В перспективе это может привести к камням в желчном пузыре и полипам.

При этом одной из главных опасностей шашлыка являются канцерогены. Когда жир с мяса капает на угли и сгорает, выделяются акриламид и полициклические углеводороды, продолжил специалист.

«Если злоупотреблять большим количеством шашлыка систематически, это может спровоцировать онкологический процесс. Есть исследования, которые доказывают, что употребление большого количества красного мяса (не только шашлыка) повышает риск рака кишечника, а желудка — во вторую очередь», — предупредил Мацола.

Кроме того, жирное мясо повышает уровень холестерина. Если его избыток не сжигается физической нагрузкой, он откладывается в сосудах в виде атеросклеротических бляшек, добавил он.

Международный нутрициолог, биохакер, фитнес-тренер, реабилитолог Валерия Лучшева до этого перечислила главные ошибки при приготовлении шашлыка, приводящие к отравлению.

Она посоветовала не хранить мясо в маринаде длительное время, особенно в тепле, поскольку уксусная и лимонная кислота не дезинфицируют, а лишь маскируют первые признаки порчи.

