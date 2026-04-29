Нутрициолог ответила, кому опасно есть шашлык

Людям, которые страдают хроническими заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в том числе гастритом, язвой или панкреатитом, особенно в период обострения, стоит отказаться от классического шашлыка. Об этом «Москве 24» рассказала специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина.

По ее словам, жирное жареное мясо и острые специи могут усугубить их состояние. Эксперт также посоветовала быть осторожнее с этим блюдом тем, у кото есть болезни почек и подагра.

«Пурины, в большом количестве содержащиеся в мясе, могут вызвать у них обострение. А еще важно учитывать, что избыток соли и холестерина в жареной свинине или баранине может быть опасен для гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми патологиями», — отметила Ромашина.

Она также призвала не давать шашлык детям младше пяти лет, поскольку их пищеварительная система еще не приспособлена для тяжелых волокон мяса. Им можно давать только кусочек пожаренной на огне диетической птицы – курицы или индейки.

Международный нутрициолог, биохакер, фитнес-тренер, реабилитолог Валерия Лучшева до этого говорила, что летом кишечные инфекции встречаются нередко, и проблема чаще всего не в самом шашлыке, а в ошибках при его приготовлении. Так, опасность представляет длительное хранение мяса в маринаде, отметила специалист.

Ранее хирург предупредил о росте числа аппендицитов в шашлычный сезон.