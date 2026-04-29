«Срочно к врачу»: россиянам назвали симптомы образования камней в почках

Почки в организме выполняют важную функцию по фильтрации крови и выведению вредных веществ. Одно из самых серьезных отклонений в их работе — появление камней – твердых образований, которые причиняют сильную боль. Важно при первых симптомах обратиться к врачу, а также помогать организму выводить мелкие камни с помощью определенных средств, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Главными признаками появления камней в почках являются боль в пояснице, которая отдает в пах или бедро, жжение при мочеиспускании, кровянистая и мутная моча, а также тошнота и слабость. При этих симптомах важно не заниматься самолечением и срочно обратиться к врачу, подчеркивают эксперты. Особенно тревожным они назвали состояние, при котором перечисленные признаки сопровождаются ознобом, высокой температурой, сильным недомоганием, неприятным запахом мочи.

В то же время можно помочь организму вывести из почек мелкие камни с помощью некоторых народных методов. Однако важно учитывать, что это не исключает необходимости оперативного обращения за медицинской помощью, подчеркивают специалисты. К распространенным и наиболее эффективным народным методам они отнесли такие, как отвар брусники с клюквой, который способствует растворению солей, отвары из лечебных трав – можно использовать репешок, ноготки, толокнянку. Кроме того, рекомендуется выпивать утром перед завтраком стакан теплой воды с соком половины лимона и медом.

До этого врач-уролог «СМ-Клиника» Анатолий Сыркин рассказал, что мочекаменная болезнь занимает второе место среди урологических заболеваний в России, уступая только инфекционным патологиям мочеполовой системы. Он отметил, что существует ряд показаний к хирургическому лечению, прежде всего это перекрытие просвета мочеточника крупными камнями, высокая температура на фоне почечной колики, выраженное воспаление, снижение функции почки и др.

Ранее были названы продукты, из-за которых в почках появляются камни.