Названы продукты, из-за которых в почках появляются камни

Около 60–80% камней в почках составляют оксалаты кальция. Они прочные, нерастворимые и плохо поддаются дроблению. Такие продукты, как гречка, помидоры, черный чай, свекла и другие, имеют повышенное содержание оксалатов и повышают риск развития мочекаменной болезни, об этом «Газете.Ru» рассказал уролог, онколог, профессор, заведующий Урологическим отделением №67 Московского урологического центра Виген Малхасян.

Оксалаты представляют собой кальцийсодержащую соль щавелевой кислоты. 30% из них поступают к нам в организм с пищей, 70% образуются в теле в результате метаболизма витамина С.

«Оксалаты – конечный продукт метаболизма. Это значит, что они не расщепляются, не распадаются, не перерабатываются и выводятся из организма с мочой. Попадая в нее, они взаимодействуют, соединяются с кальцием, образуя комплексы, которые начинают кристаллизоваться с формированием камней», – пояснил уролог.

Повышение концентрации оксалатов в моче или гипероксалурия – одна из главных причин образования камней. Есть две причины гипероксалурии: алиментарная – избыточное поступление с пищей и энтеральная – избыточное всасывание оксалата в кишечнике, главным ограничителем которого является кальций. Он связывается с солями щавелевой кислоты и таким образом не дает им всосаться, после чего кальций-оксалатный комплекс выводится с калом. По этой причине при оксалурии рекомендуется адекватное потребление молочных продуктов, которые становятся основным источником кальция.

«В среднем человек потребляет с пищей от 300 до 1000 мг оксалатов в сутки. Главная цель лечения – уменьшение показателя до 50 мг в сутки. Основные продукты с повышенным содержанием оксалатов – это какао, шоколад, черный чай, баклажаны, свекла, морковь, петрушка, ревень, зеленый перец, шпинат, щавель, сельдерей, помидоры, инжир, малина, кешью, миндаль, грецкие орехи, фундук, гречка. Оксалатную нагрузку по каждому продукту можно узнать, например, в приложении Oxalate counts или на сайте oxalate.org», – заключил эксперт.

При оксалатных камнях необходимо измерить содержание оксалата в моче. Если оно повышено, следует ограничить употребление вышеперечисленных продуктов, витамина С, соли и животного белка, увеличить в рационе количество молочных продуктов и клетчатки.

