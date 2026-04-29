Россиян предупредили о вреде готового шашлыка

Гастроэнтеролог Кашух: ошибки в хранении готового шашлыка приводят инфекциям
Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

В некоторых случаях готовый замаринованный шашлык может нанести вред здоровью, поскольку маринад способен скрывать признаки несвежего мяса. Об этом газете «Известия» рассказала гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Кислоты (уксус, лимонный сок), большое количество соли, специй и ароматизаторов способны скрыть начальные признаки несвежего мяса — неприятный запах, изменение структуры и цвета. В результате продукт может выглядеть и пахнуть приемлемо, несмотря на начавшийся процесс порчи», — объяснила специалист.

Она предупредила, что опасность также связана с микробиологическими факторами. У нарезанного мяса большая площадь контакта с внешней средой, при этом маринад не способен уничтожить все микроорганизмы. В результате нарушения условий хранения бактерии начинают активно размножаться, повышая риск возникновения пищевых инфекций.

По словам гастроэнтеролога, в некоторых случаях мясо перед маринованием подвергается разморозке и повторной обработке. Такие действия ухудшают качество шашлыка, поэтому при выборе продукта в магазине необходимо изучать упаковку, состав и внешний вид продукта. Помимо этого, следует оценить маринад, который должен быть прозрачным, без пены и мутности.

Куски мяса должны быть одинаковыми по размеру и плотности, без чрезмерной мягкости и рыхлости. Выбор стоит делать в пользу товара с простым составом, в котором нет большого количества добавок и усилителей вкуса.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола до этого предупреждал, что слишком частное употребление шашлыка увеличивает риск развития опасных заболеваний. По его словам, мясо, особенно жирные сорта (свинина, баранина), переваривается от 8 до 12 часов, что вызывает тяжесть, образование густой желчи и застойные явления. В перспективе это может привести к камням в желчном пузыре и полипам.

Ранее нутрициолог рассказала, кому опасно есть шашлык.

 
