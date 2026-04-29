Аксенов оценил важность задержания агента украинских спецслужб в Крыму

Планы украинской стороны по дестабилизации обстановки в Крыму были сорваны благодаря задержанию очередного агента спецслужб Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как он отметил, Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ в очередной раз продемонстрировала свой профессионализм.

«Она заслуживает самой высокой оценки, ее результат — спасение жизни людей, предотвращенный материальный ущерб, разрушение планов врага по дестабилизации обстановки в нашем регионе», — подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма написал, что каждый предатель и шпион должен понести самое суровое наказание.

Утром 29 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ заявили, что сотрудники ведомства задержали россиянина, подозреваемого в подготовке терактов в Крыму. По информации федеральной службы, Киев завербовал мужчину в прошлом году. После этого он начал передавать украинским спецслужбам снимки и видео, а также координаты средств противовоздушной обороны, воинских частей и иных объектов в Крыму. В сообщении утверждается, что задержанный намеревался совершить теракты, в том числе, против высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур республики.

Ранее силовики сорвали покушение на руководителей Роскомнадзора.