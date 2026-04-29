Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Аксенов оценил важность задержания агента украинских спецслужб в Крыму

Константин Михальчевский/РИА Новости

Планы украинской стороны по дестабилизации обстановки в Крыму были сорваны благодаря задержанию очередного агента спецслужб Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как он отметил, Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ в очередной раз продемонстрировала свой профессионализм.

«Она заслуживает самой высокой оценки, ее результат — спасение жизни людей, предотвращенный материальный ущерб, разрушение планов врага по дестабилизации обстановки в нашем регионе», — подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма написал, что каждый предатель и шпион должен понести самое суровое наказание.

Утром 29 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ заявили, что сотрудники ведомства задержали россиянина, подозреваемого в подготовке терактов в Крыму. По информации федеральной службы, Киев завербовал мужчину в прошлом году. После этого он начал передавать украинским спецслужбам снимки и видео, а также координаты средств противовоздушной обороны, воинских частей и иных объектов в Крыму. В сообщении утверждается, что задержанный намеревался совершить теракты, в том числе, против высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур республики.

Ранее силовики сорвали покушение на руководителей Роскомнадзора.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!