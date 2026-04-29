Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Крыму предотвращен теракт

ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт и диверсии в Крыму
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Силовики задержали россиянина, готовившего в Крыму теракт против руководителя одной из правоохранительных структур, а также диверсии на объектах газо- и электроснабжения. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

В ведомстве рассказали, что в 2025 году крымчанин был завербован через Telegram украинской спецслужбой. По заданию куратора он передавал Киеву фотографии, видео и координаты воинских частей, средств ПВО, складов с горюче-смазочными материалами и различных объектов критической инфраструктуры полуострова.

В дальнейшем фигурант планировал совершить теракты на объектах газо- и электроснабжения Крыма, а также в отношении высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур региона. После выполнения заданий злоумышленник должен был уехать из России.

24 апреля ФСБ сообщила о предотвращении покушения на руководителей Роскомнадзора: группу из семи человек задержали в четырех городах при подготовке подрыва автомобиля с помощью самодельного взрывного устройства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФСБ показала ликвидацию агентов Киева, планировавших теракт в Коми.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!