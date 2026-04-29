В Крыму предотвращен теракт

Силовики задержали россиянина, готовившего в Крыму теракт против руководителя одной из правоохранительных структур, а также диверсии на объектах газо- и электроснабжения. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

В ведомстве рассказали, что в 2025 году крымчанин был завербован через Telegram украинской спецслужбой. По заданию куратора он передавал Киеву фотографии, видео и координаты воинских частей, средств ПВО, складов с горюче-смазочными материалами и различных объектов критической инфраструктуры полуострова.

В дальнейшем фигурант планировал совершить теракты на объектах газо- и электроснабжения Крыма, а также в отношении высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур региона. После выполнения заданий злоумышленник должен был уехать из России.

