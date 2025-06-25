Российское исследование выявило самых активных покупателей лотерей

Более четверти россиян старше 18 лет (28%) хотя бы изредка приобретают лотерейные билеты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование. холдинга «Ромир» и оператора «Национальная лотерея».

Чаще всего покупают билеты граждане РФ в возрасте от 45 до 59 лет. 33% из них покупают билеты «время от времени», а 2% — регулярно. Среди лиц старше 60 лет аналогичные показатели составляют 34 и 1% соответственно.

21% россиян рассматривают лотерею как развлечение, и только 4% видят в ней шанс изменить свою жизнь.

В феврале исследование Почта Банка показало, что россияне в 2025 году стали на 15% чаще покупать тиражные лотерейные билеты, чем в 2024-м. Объем трат на лотерейные билеты увеличился на 28%, а средний чек вырос на 12%, до 361 рубля. По данным аналитического центра «Чек Индекс», количество приобретенных россиянами билетов в 2024 году выросло на 30% по сравнению с 2023 годом.

Ранее сообщалось, что женщина в Канаде выиграла в лотерею дважды за неделю.