В Новосибирской области скончался сотрудник отдела ветеринарии

В Новосибирске найден мертвым высокопоставленный сотрудник управления ветеринарии администрации области Сергей Тур. Об этом сообщает портал NGS.RU со ссылкой на его супругу Елену.

Отмечается, что 43-летний Тур руководил отделом организации противоэпизоотических, противопаразитарных и карантинных мероприятий.

По словам супруги Тура, чиновник скончался накануне, 28 апреля, от остановки сердца.

«Отказало сердце. Это связано с работой, напрямую с ней связано. Большая моральная и физическая нагрузка, большая ответственность», — отметила она.

В свою очередь, портал «BFM-Новосибирск» сообщает, что Тур был найден в собственном автомобиле с огнестрельным ранением. Смерть Тура также подтвердил ТАСС начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

В марте в Новосибирской области произошла вспышка пастереллеза среди рогатого скота. В регионе вводился режим чрезвычайной ситуации, проводился массовый забой скота. После этого глава Минсельхоза региона Андрей Шинделов был уволен.

