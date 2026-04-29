В Новосибирской области скончался сотрудник отдела ветеринарии

В Новосибирске найден мертвым высокопоставленный сотрудник управления ветеринарии администрации области Сергей Тур. Об этом сообщает портал NGS.RU со ссылкой на его супругу Елену.

Отмечается, что 43-летний Тур руководил отделом организации противоэпизоотических, противопаразитарных и карантинных мероприятий.

По словам супруги Тура, чиновник скончался накануне, 28 апреля, от остановки сердца.

«Отказало сердце. Это связано с работой, напрямую с ней связано. Большая моральная и физическая нагрузка, большая ответственность», — отметила она.

В свою очередь, портал «BFM-Новосибирск» сообщает, что Тур был найден в собственном автомобиле с огнестрельным ранением. Смерть Тура также подтвердил ТАСС начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

В марте в Новосибирской области произошла вспышка пастереллеза среди рогатого скота. В регионе вводился режим чрезвычайной ситуации, проводился массовый забой скота. После этого глава Минсельхоза региона Андрей Шинделов был уволен.

Ранее власти рассказали, ждать ли жителям Новосибирской области дефицита мяса.

 
Путин об ударах по Туапсе, военный парад на Красной площади и перепись дельфинов. Что нового к утру 29 апреля
