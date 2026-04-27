Появилось видео с организатором теракта в Коми

ФСБ показала ликвидацию агентов Киева, планировавших теракт в Коми
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео ликвидации двух агентов Киева, собиравшихся устроить взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии в Республике Коми. Об этом сообщает РИА Новости.

27 апреля пресс-служба ФСБ сообщила о предотвращении теракта нефтеперерабатывающем предприятии в Коми по заказу спецслужб Украины.

На видео показано, как злоумышленники оказали сопротивление силовикам, в связи с чем были нейтрализованы встречным огнем. На кадрах с телами уничтоженных агентов Украины можно увидеть, что они были вооружены пистолетами Макарова.

Кроме того, из голосовых сообщений между одним из преступников и его куратором следует, что злоумышленники планировали применить «волшебную смесь» для крупного пожара на нефтеперерабатывающем предприятии.

24 апреля ФСБ сообщила о предотвращении покушения на руководителей Роскомнадзора: группу из семи человек задержали в четырех городах при подготовке подрыва автомобиля с помощью самодельного взрывного устройства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Хабаровске 59-летнюю женщину будут судить за подготовку теракта.

 
