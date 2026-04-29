Российский блогер прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки

Mash: в Красноярске блогер прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки
В Красноярске блогер снял, как он прыгает с парашютом с балкона многоэтажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Все случилось в одном из многоэтажных домов в жилом комплексе «Орбита». Блогер принял решение исполнить крайне опасный трюк — прыгнуть с парашютом с балкона.

Прыжок с огромной высоты снимался на камеру от первого лица. Кадры полета с высоты минимум в 20 этажей экстремал позже выложил в соцсети.

До этого в Тюменской области парашютист приземлился на высоковольтные провода и выжил. В результате мужчина получил ожоги 30% тела, большая часть повреждений пришлась на руки и живот. В больницу он попал в критическом состоянии, его направили в реанимацию.

Ранее в Серпухове мужчина после ссоры с женой не смог раскрыть парашют при полете.

 
