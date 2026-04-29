Родителям объяснили, когда соцсети становятся опасными для подростков

Социальные сети могут представлять опасность для подростков, если они становятся для них не способом общения, а побегом от проблем. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт Центра развития гуманитарных технологий «НОВАЯ ЭРА», кандидат политических наук и преподаватель РАНХиГС Екатерина Лебедева.

По ее словам, в целом соцсети нужны детям для расширения своих возможностей в реальной жизни, поиска информации, творчества, общения с друзьями, поэтому они являются дополнением к настоящей жизни. Однако компенсаторное патологическое использование соцсетей, когда «залипание» в телефон становится единственным способом регуляции эмоций, может представлять опасность.

«Во-первых, когда ради ленты вертикальных видео или лайков подросток систематически жертвует витальными потребностями и социальными обязанностями, становиться замкнутым. Во-вторых, если при невозможности выйти в сеть подросток проявляет не просто скуку, а неконтролируемую агрессию, тревогу или глубокую апатию. И самое главное, третье, когда соцсети используются уже не для общения, а как «анестезия от реального мира». Если подростку плохо, и он идет не к семье и друзьям, а занимается бесконечным скроллингом, отключая мозг», — предупредила Лебедева.

Эксперт подчеркнула, что одинокие люди используют соцсети в качестве дешевого эндорфина и быстрого, но вредного заменителя реальности. Чтобы справиться с этим, важно учить детей распознавать свое состояние, чувства и эмоции и стараться, чтобы у них была зона успеха в реальном мире, например, хобби, спорт, волонтерство.

Педагог-психолог, директор филиала АНО «Радость детства» Ольга Нилова до этого говорила, что мессенджеры могут представлять угрозу для детей, если их использование не контролируется. К примеру, ребенок может столкнуться с незнакомцами и передать личную информацию.

