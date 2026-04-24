Психолог объяснил, зачем родители часто показывают детей в соцсетях

Некоторые родители постоянно делятся фотографиями и видеороликами со своими детьми в социальных сетях. Причиной такого поведения может быть нужда во внимании со стороны окружающих, их одобрении и в других потребностях. Об этом kp.ru рассказал психолог, ведущий специалист центра «Траектория развития» Дмитрий Панасюк.

«Нужно смотреть, какие у человека ценности и цели, какие потребности он удовлетворяет. Например, во внимании или одобрении, что он хороший родитель, все делает правильно», — объяснил специалист.

По словам психолога, желание делиться снимками со своим ребенком также может быть продиктовано желанием чувствовать себя частью какой-либо группы, семьи или комьюнити.

Помимо этого, некоторые родители показывают своих детей в соцсетях из-за страха оказаться в одиночестве во время тревожащего события. Например, публикация с рассказом о прорезавшемся зубе может дать маме необходимую поддержку со стороны тех, кто уже сталкивался с аналогичными ситуациями.

Однако эксперт напомнил, что нужно разграничивать личную информацию и ту, которую можно демонстрировать в интернете. Важно сохранять часть жизни семьи скрытой от посторонних глаз.

Клинический психолог Станислав Самбурский до этого предупреждал, что главными ошибками родителей в общении с подростком становятся гиперопека, манипуляции и грубые оценки его внешнего вида. По словам специалиста, подобное отношение лишь усиливает подростковый кризис.

Ранее психолог предупредила об опасности конфликтов родителей для ребенка.