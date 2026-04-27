Родителям объяснили правила пользования соцсетями, которым нужно обучить ребенка

Психолог Нилова: мессенджеры могут представлять угрозу для детей
Shutterstock

Мессенджеры могут представлять угрозу для детей, если их использование не контролируется. К примеру, ребенок может столкнуться с незнакомцами и передать личную информацию. Об этом в беседе с РИАМО предупредила педагог-психолог, директор филиала АНО «Радость детства» Ольга Нилова.

«Самое главное — вместе с ребенком составить список правил, обсудить каждый пункт: что можно делать в телефоне, что нельзя. Эти правила ребенок может повесить дома на видном месте. И обязательно, чтобы родители еще раз проговорили с ребенком каждый пункт», — посоветовала специалист.

Кроме того, по ее словам, на телефон ребенка стоит установить родительский контроль, чтобы видеть, с кем он общается, какие приложения скачивает, и при необходимости блокировать установку.

Также важно предупредить детей, что никому нельзя передавать личную информацию, кто бы ни представлялся собеседником. Следует объяснить на примере, что могут взломать аккаунт и писать от лица родителей или друзей, выпрашивая личные данные, добавила Нилова.

Кандидат педагогических наук, автор книг Татьяна Цветкова до этого говорила, что ранний доступ к смартфону вредит психике, зрению и развитию ребенка. По ее мнению, первый гаджет можно вручать детям не ранее чем в 11 лет.

