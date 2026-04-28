Россиянам назвали главные ошибки при приготовлении шашлыка, приводящие к отравлению

Летом кишечные инфекции встречаются нередко, и проблема чаще всего не в самом шашлыке, а в ошибках при его приготовлении. Об этом в беседе с РИАМО сообщила международный нутрициолог, биохакер, фитнес-тренер, реабилитолог Валерия Лучшева.

Первая ошибка — длительное хранение мяса в маринаде, отметила специалист. Люди едут на дачу несколько часов, потом гуляют или рыбачат и только к вечеру начинают жарить. Шашлык все это время в тепле. Уксусная и лимонная кислота при этом не дезинфицируют, а лишь маскируют первые признаки порчи.

Вторая ошибка — неполная прожарка. По словам Лучшевой, для свинины и курицы розовый цвет — это не medium rare, а приглашение для сальмонеллы.

Третья ошибка — грязные руки, ножи и доски. Нельзя сначала резать мясо, затем рубить овощи в салат на той же доске и тем же ножом, предупредила эксперт.

Руководитель отдела контроля качества СТМ торговой сети «Пятерочка» Елена Генералова до этого объяснила, как выбрать готовый шашлык.

Она посоветовала обращать внимание на целостность упаковки и отсутствие подтеков. Это могут быть как вакуумные пакеты, так и пластиковые ведра. Главное, чтобы контейнер был чистым и герметичным. При этом важно избегать продукта, который буквально плавает в жидкости — это признак заморозки.

