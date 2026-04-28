Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам назвали главные ошибки при приготовлении шашлыка, приводящие к отравлению

Нутрициолог Лучшева: для свинины и курицы важна полная прожарка
Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Летом кишечные инфекции встречаются нередко, и проблема чаще всего не в самом шашлыке, а в ошибках при его приготовлении. Об этом в беседе с РИАМО сообщила международный нутрициолог, биохакер, фитнес-тренер, реабилитолог Валерия Лучшева.

Первая ошибка — длительное хранение мяса в маринаде, отметила специалист. Люди едут на дачу несколько часов, потом гуляют или рыбачат и только к вечеру начинают жарить. Шашлык все это время в тепле. Уксусная и лимонная кислота при этом не дезинфицируют, а лишь маскируют первые признаки порчи.

Вторая ошибка — неполная прожарка. По словам Лучшевой, для свинины и курицы розовый цвет — это не medium rare, а приглашение для сальмонеллы.

Третья ошибка — грязные руки, ножи и доски. Нельзя сначала резать мясо, затем рубить овощи в салат на той же доске и тем же ножом, предупредила эксперт.

Руководитель отдела контроля качества СТМ торговой сети «Пятерочка» Елена Генералова до этого объяснила, как выбрать готовый шашлык.

Она посоветовала обращать внимание на целостность упаковки и отсутствие подтеков. Это могут быть как вакуумные пакеты, так и пластиковые ведра. Главное, чтобы контейнер был чистым и герметичным. При этом важно избегать продукта, который буквально плавает в жидкости — это признак заморозки.

Ранее диетолог рассказала, в чем мариновать мясо для шашлыка, чтобы не потолстеть.

 
Теперь вы знаете
8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!