Хирург предупредил о росте числа аппендицитов в шашлычный сезон

Сами по себе шашлыки не «вызывают» воспаление аппендикса напрямую, однако ряд факторов, связанных с изменением рациона во время потепления, могут повышать риск его развития. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-хирург «СМ-Клиника» Павел Бирюков.

«В период майских праздников и летних выездов на природу рацион становится более тяжелым: увеличивается количество жирного, жареного мяса, нередко употребляются острые соусы, алкоголь, а доля клетчатки, напротив, снижается. Все это может приводить к замедлению работы кишечника и запорам, в том числе повышается вероятность закупорки просвета аппендикса — одного из ключевых механизмов развития воспаления», — рассказал Бирюков.

Дополнительную роль, по его словам, играет обезвоживание. В жаркую погоду, особенно при употреблении алкоголя, организм теряет больше жидкости, чем обычно. Это делает содержимое кишечника более плотным, что также способствует нарушению его проходимости и может создавать условия для воспалительных процессов.

Еще один фактор — нерегулярное питание. Длительные перерывы между приемами пищи, переедание вечером, большое количество мяса за один прием — все это создает дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. В таких условиях кишечник работает менее эффективно, что может провоцировать застойные явления.

«Кроме того, при приготовлении шашлыков на природе не всегда соблюдаются условия хранения продуктов. Недостаточная термическая обработка мяса или нарушение гигиены могут приводить к кишечным инфекциям, которые, в свою очередь, способны запускать воспалительные процессы в кишечнике, включая область аппендикса», — добавил хирург.

Врач подчеркнул, что аппендицит — это острое хирургическое заболевание, и его развитие чаще всего связано с комплексом причин, а не с одним конкретным продуктом или фактором. Однако сезонные изменения образа жизни действительно могут повышать вероятность его возникновения.

Обратиться за медицинской помощью необходимо при появлении характерных симптомов: нарастающей боли в животе (чаще в правой нижней части), тошноты, повышения температуры, слабости. Особенно важно не затягивать с обращением к врачу, поскольку аппендицит может быстро прогрессировать и приводить к осложнениям.

«С точки зрения профилактики рекомендуется соблюдать умеренность в питании, не злоупотреблять жирной и тяжелой пищей, поддерживать достаточный питьевой режим и следить за качеством продуктов. Даже в сезон шашлыков важно сохранять баланс в рационе и внимательное отношение к сигналам организма», — резюмировал Бирюков.

