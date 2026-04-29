В Карелии обнаружили фрагменты американского истребителя времен войны

Детали американского истребителя Bell P-39 Airacobra («Аэрокобра») обнаружили в Олонецком районе республики Карелия. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил поисковый отряд «Видлицкий рубеж».

От воздушного судна времен Второй мировой войны осталось всего несколько частей. Их нашли по наводке одного из местных жителей.

Истребители «Аэрокобра» отличались необычной для своего времени компоновкой. Двигатель воздушного судна находился сзади кабины пилота, с винтом его связывал длинный вал. Bell P-39 Airacobra могли летать со скоростью до 585 км/ч и преодолевать расстояние, превышающее 900 км.

Американские боевые машины были переданы Советскому Союзу в рамках ленд-лиза.

«На них побеждали многие лучшие асы СССР: Александр Покрышкин, Григорий Речкалов, Александр Клубов, Николай Гулаев, Павел Камозин, братья Дмитрий и Борис Глинки», — подчеркнули в поисковом отряде.

