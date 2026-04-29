Стало известно, какой мусор нельзя выбрасывать в обычные контейнеры

В обычные мусорные контейнеры нельзя выбрасывать аккумуляторы, просроченные лекарства и лампы с ртутью. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, выброшенный мусор не должен создавать угрозу для людей или чужого имущества. Помимо этого, в бак нельзя класть отходы, которые могут повредить его, в том числе строительный мусор или крупногабаритный предмет (кровать или стол).

«За нарушение данных правил выпишут штраф по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (8.2 КоАП РФ). Для граждан сумма составит от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических – от 100 тыс. до 250 тыс. рублей», — уточнила Георгиева.

Она добавила, что за повторное нарушение наказание для россиян ужесточится. Так, для граждан штраф будет составлять 3-5 тыс. рублей. Юрист также напомнила о гражданско-правовой ответственности, которая предполагает возмещение нанесенного ущерба. В связи с этим управляющая компания может потребовать нарушителя оплатить расходы на покупку нового контейнера, если старый был поврежден.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев до этого говорил, что жители многоквартирных домов могут получить штраф до 15 тыс. рублей за оставленный возле двери пакет с мусором. Юрист напомнил, что придомовая территория, лестничные клетки и подъезды являются общим имуществом.

