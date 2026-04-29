Россиянам назвали безопасную для здоровья порцию шашлыка

Безопасной порцией шашлыка для взрослого и относительно здорового человека является 200–300 г, то есть около пяти средних кусков мяса. Об этом «Москве 24» рассказала специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина.

Она пояснила, что это количество белка и жиров организм сможет переработать без лишней нагрузки для почек и пищеварительной системы. В противном случае человек столкнется с чувством тяжести, сонливостью и дискомфортом в желудке.

Врач добавила, что вместо классического шашлыка можно приготовить рыбу на гриле, которая будет лучше усваиваться.

«Тем же, кто предпочитает именно классический шашлык, советую отказаться при мариновании от калорийного майонеза и использовать лимонный сок, луковое пюре или минеральную воду. В качестве гарнира идеально приготовить на углях кабачки, болгарский перец, томаты и шампиньоны. Содержащаяся в них клетчатка поможет организму быстрее и эффективнее переварить животный белок», – отметила Ромашина.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола до этого говорил, что слишком частное употребление шашлыка увеличивает риск опасных заболеваний. По его словам, мясо, особенно жирные сорта (свинина, баранина), переваривается долго — от 8 до 12 часов, что вызывает тяжесть, образование густой желчи и застойные явления. В перспективе это может привести к камням в желчном пузыре и полипам.

Ранее хирург предупредил о росте числа аппендицитов в шашлычный сезон.

 
