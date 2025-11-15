Психолог ответила на вопрос о поцелуях ребенка в губы

Целовать в губы можно только младенцев и дошкольников, заявила «Ленте.ру» психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Алина Михайлова.

Она подчеркнула, что это допустимо, только если маленькие дети не отстраняются и не смущаются. В других случаях выразить свои чувства к ребенку можно при помощи объятий или поцелуев в щеки и лоб.

По словам Михайловой, если ребенку больше шести лет, поцелуи в губы приобретают социальную, гендерную и сексуальную нагрузку.

«Особенно важно прекратить это делать против воли ребенка или в присутствии других людей, ведь уважение к границам тела — главный урок, который он получает от родителей», — сказала сексолог.

До этого врач-неонатолог, член Союза педиатров России Оксана Мурзина говорила о том, что на губах взрослого человека много бактерий и вирусов. Она упомянула вирус герпеса, который может протекать в латентной форме, и взрослый может об этом не знать. А при контакте с губами грудных детей вероятность заражения их флорой взрослого велика.

Ранее таксист поцеловал ребенка пассажирки в губы во время остановки в Москве.