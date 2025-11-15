На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог ответила на вопрос о поцелуях ребенка в губы

Психолог Михайлова: целовать в губы можно только маленьких детей
true
true
true
close
Freepik.com

Целовать в губы можно только младенцев и дошкольников, заявила «Ленте.ру» психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Алина Михайлова.

Она подчеркнула, что это допустимо, только если маленькие дети не отстраняются и не смущаются. В других случаях выразить свои чувства к ребенку можно при помощи объятий или поцелуев в щеки и лоб.

По словам Михайловой, если ребенку больше шести лет, поцелуи в губы приобретают социальную, гендерную и сексуальную нагрузку.

«Особенно важно прекратить это делать против воли ребенка или в присутствии других людей, ведь уважение к границам тела — главный урок, который он получает от родителей», — сказала сексолог.

До этого врач-неонатолог, член Союза педиатров России Оксана Мурзина говорила о том, что на губах взрослого человека много бактерий и вирусов. Она упомянула вирус герпеса, который может протекать в латентной форме, и взрослый может об этом не знать. А при контакте с губами грудных детей вероятность заражения их флорой взрослого велика.

Ранее таксист поцеловал ребенка пассажирки в губы во время остановки в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами