Психолог объяснила, почему некоторым людям чужды поцелуи

Некоторым людям чужды поцелуи из-за особенностей характера или непроработанных детских установок. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила психолог Юлия Винокурова.

«Есть небольшое количество абсолютно интровертных людей, которые любое прикосновение считают нарушением своей зоны комфорта. А некоторые люди, нелюбящие поцелуи и касания, испытывали в детстве определенные виды травм: например, их не обнимали, не целовали родители, потому что боялись баловать», — объяснила специалист.

Она также отметила, что некоторые представители российского общества придерживаются старых сценариев, при которых стыдно проявлять любые формы нежности.

До этого эксперты Пермского Политеха рассказали, как технологии изменили поцелуи.

По их словам, современные разработки позволяют передавать поцелуи на расстоянии — с помощью специальных гаджетов, способных имитировать прикосновения губ. Уже ведется активная разработка VR-устройств, позволяющих пользователям взаимодействовать в виртуальном пространстве не только жестами, но и тактильно.

Ранее психолог назвала неожиданные свойства поцелуев и объятий.