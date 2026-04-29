Самолет из Хабаровска прервал полет в Охотск из-за технической неполадки

Самолет, следовавший по маршруту ХабаровскНиколаевск-на-Амуре — Охотск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом в Telegram-канале сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

По информации надзорного ведомства, экипаж воздушного судна запросил посадку через некоторое время после вылета из хабаровского аэропорта. Решение было принято в связи с обнаружением признаков возможной технической неполадки.

«Посадка прошла благополучно, пострадавших нет, службы аэропорта отработали в штатном режиме», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что всего на борту находились 37 человек — пассажиры и члены экипажа. Повторный вылет запланировали на 30 апреля.

На фоне произошедшего прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. По ее результатам сотрудники ведомства дадут оценку подготовке самолета к вылету.

«Также контролируется соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг», — подчеркивается в публикации.

21 апреля Telegram-канал SHOT написал, что у самолета Boeing 767-300 во время полета из Москвы на Пхукет треснуло лобовое стекло в кабине пилотов. Из-за этого лайнер авиакомпании Azur Air, на борту которого находились 334 пассажира, был вынужден вернуться в российскую столицу.

Ранее самолет не смог вылететь из Барнаула из-за ошибки тормозной системы.

 
