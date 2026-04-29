Врач предупредил о риске заработать рак из-за сосисок в тесте и беляшей

Сосиски в тесте, беляши и другие подобные полуфабрикаты могут нанести серьезный ущерб здоровью и спровоцировать возникновение онкологических заболеваний. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Сосиски и любые другие полуфабрикаты такого типа — это в целом не полезная история. Всемирная организация здравоохранения идентифицирует эти продукты как способные вызывать онкологические болезни. Полноценного белка там, как правило, практически нет, зато в избытке различные добавки и жиры», — пояснил Поляков.

По его словам, такие продукты представляют собой «калорийную бомбу» с минимальной пищевой ценностью. При регулярном потреблении они повышают риск развития колоректального рака. Кроме того, ситуацию ухудшает жарка в масле, поскольку при ней образуются дополнительные канцерогенные соединения.

До этого Антон Поляков говорил, что беляши, сосиски в тесте, пирожки и булочки являются «лакомством», а не жизненно необходимой продукцией. Они доставляют удовольствие, но при этом имеют низкую пищевую ценность. В целом выпечка содержит быстрые углеводы, поэтому чувство насыщения после ее употребления проходит через несколько часов. При регулярном потреблении эти продукты могут повышать уровень сахара в крови, предупредил врач.

