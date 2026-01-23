Врач раскрыла, от каких начинок пирога толстеют быстрее всего

Врач-эндокринолог, диетолог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Наталья Горбунова в беседе с РИАМО рассказала, какие начинки для пирога самые вредные для фигуры и метаболизма.

«В лидерах две комбинации — это углеводный удар и жировая бомба. Что касается углеводов, то опасная комбинация: белая мука плюс сладкая начинка (джем, варенье). Чистые быстрые углеводы, которые мгновенно усваиваются и откладываются про запас», — объяснила специалист.

Еще одно опасное сочетание, по ее словам, — жирное мясо в жареном тесте (как в чебуреках или беляшах). Это колоссальная калорийность и нагрузка на пищеварение.

Врач также отметила картофельную начинку, в которой много пустых калорий и минимум пользы.

23 января в мире отмечают День пирога и День ручного письма. В России поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники органов дознания МЧС. По народному календарю сегодня Григорий Летоуказатель — по погоде в этот день судят о том, каким будет лето. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 23 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам перечислили продукты, которые вызывают отеки.