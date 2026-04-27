Врач предупредил о серьезной опасности беляшей и сосисок в тесте

Врач Поляков: беляши и сосиски в тесте могут навредить организму
Беляши, сосиски в тесте, пирожки и булочки являются продуктами, которые не приносят пользу для организма, но могут навредить ему. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

По его словам, такие продукты являются «лакомством», а не жизненно необходимой продукцией. Они доставляют удовольствие, но при этом имеют низкую пищевую ценность. В целом выпечка содержит быстрые углеводы, поэтому чувство насыщения после ее употребления проходит через несколько часов. При регулярном потреблении эти продукты могут повышать уровень сахара в крови, предупредил врач.

«Если это зажаренная продукция, например, беляши или пирожки, то в них много растительного масла, которое относится к категории богатых омега 6 продуктов. Чаще всего используется либо подсолнечное, либо кукурузное масло, которое при температурной обработке становится совсем не полезным. В нем образуются частично гидрогенизированные формы жира, это омега 6, опять же, которая повышает воспалительные процессы в организме», - заключил Поляков.

Врач-эндокринолог, диетолог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Наталья Горбунова до этого рассказала, какие начинки для пирога самые вредные для фигуры и метаболизма. В лидерах две комбинации — это углеводный удар и жировая бомба. Еще одно опасное сочетание, по ее словам, — жирное мясо в жареном тесте (как в чебуреках или беляшах). Это колоссальная калорийность и нагрузка на пищеварение.

Ранее россияне рассказали, почему импульсивно покупают еду.

 
