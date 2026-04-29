Опрос показал, что большинство жителей России смотрят телевизор каждый день

Две трети россиян, имеющих дома телевизор, смотрят его каждый день. Об этом со ссылкой на опрос «Авито», в котором приняли участие 10 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Согласно исследованию, телевизор есть в домах у 94% россиян. 67% опрошенных смотрят его каждый день. Среди включающих телевизор ежедневно больше всего пожилых людей (80%) и жителей небольших городов (80%). 15% респондентов проводят время перед телеэкраном один-два раза в неделю, 6% — пару раз в месяц и 7% — почти никогда не смотрят телевизор. Меньше всего любителей телевидения среди молодежи от 18 до 24 лет, 11% из них почти никогда не интересуются телепередачами.

Опрос показал, что лидерами по просмотрам среди россиян являются художественные фильмы и сериалы. Их смотрит по 51% телезрителей. Новости и информационные программы интересуют 37% респондентов, по большей части людей старше 65 лет. 27% опрошенных любят развлекательные и ток-шоу, 25% — юмористические программы и стендапы, 16% — спортивные передачи.

