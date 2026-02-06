Константин Эрнст рассказал, сможет ли интернет заменить телевидение

Продюсер и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что телевидение будет сосуществовать с интернетом. Таким мнением он поделился в разговоре с kp.ru.

Эрнст считает, что интернет не сможет полностью заменить традиционные медиа, которые будут развиваться одновременно с новыми платформами.

«Театр, кино, телевидение и интернет продолжают мирно сосуществовать и продолжат дальше. Максималистские заявления — это нормально, но немного наивно», — отметил он.

По словам Эрнста, сейчас люди каждого поколения считают себя «последними», кто живет с тем или иным видом искусства — изначально с театром, затем с кино, а теперь с телевидением. Однако все эти виды медиа все еще активно работают и продолжают развиваться. Продюсер подчеркнул, что в будущем будут поколения, которые также будут жить с телевидением.

В октябре 2025 года Константин Эрнст говорил, что России необходимо перестать стесняться собственных достижений и задуматься об экспорте своего образа за рубеж. Он призвал демонстрировать миру «стоящие вещи», подчеркнув, что Россия «во многих областях, не только в области балета, впереди планеты всей».

