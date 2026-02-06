Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

Константин Эрнст рассказал, сможет ли интернет заменить телевидение

Константин Эрнст заявил, что телевидение будет сосуществовать с интернетом
Владимир Вяткин/РИА Новости

Продюсер и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что телевидение будет сосуществовать с интернетом. Таким мнением он поделился в разговоре с kp.ru.

Эрнст считает, что интернет не сможет полностью заменить традиционные медиа, которые будут развиваться одновременно с новыми платформами.

«Театр, кино, телевидение и интернет продолжают мирно сосуществовать и продолжат дальше. Максималистские заявления — это нормально, но немного наивно», — отметил он.

По словам Эрнста, сейчас люди каждого поколения считают себя «последними», кто живет с тем или иным видом искусства — изначально с театром, затем с кино, а теперь с телевидением. Однако все эти виды медиа все еще активно работают и продолжают развиваться. Продюсер подчеркнул, что в будущем будут поколения, которые также будут жить с телевидением.

В октябре 2025 года Константин Эрнст говорил, что России необходимо перестать стесняться собственных достижений и задуматься об экспорте своего образа за рубеж. Он призвал демонстрировать миру «стоящие вещи», подчеркнув, что Россия «во многих областях, не только в области балета, впереди планеты всей».

Ранее жена Эрнста поделилась редкими фото с мужем в день его 65-летия.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!